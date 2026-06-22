बागवानी की नई तकनीक माइक्रो-गार्डनिंग

बागवानी की नई तकनीक माइक्रो-गार्डनिंग आपके बगीचे को दे सकती है नया रूप, जानें कैसे

लेखन सयाली 10:45 am Jun 22, 202610:45 am

क्या है खबर?

शहरी इलाकों में बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ हरियाली की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में माइक्रो-गार्डनिंग एक ऐसी तकनीक है, जो छोटे स्थानों पर भी पौधे उगाने की सुविधा देती है। इस तकनीक की मदद से लोग अपनी बालकनी, छत या यहां तक कि छोटे आंगन में भी ताजगी और हरियाली ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि माइक्रो-गार्डनिंग के जरिए आप अपने घर को कैसे एक हरा-भरा बगीचा बना सकते हैं।