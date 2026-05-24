गर्मियों के दौरान बिल्लियों को कितनी बार नहलाना सही है? जानिए पूरी जानकारी 

बिल्लियों की सफाई का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर गर्मियों के दौरान। इस मौसम में पसीना और गंदगी बिल्लियों की त्वचा पर जम सकते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। हालांकि, बिल्लियों को पानी से नहलाने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। इस लेख में हम जानेंगे कि गर्मियों में बिल्लियों को कितनी बार नहलाना चाहिए और किस तरह से उनकी सफाई करनी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और खुश रहें।

#1 बिल्लियों की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया बिल्लियां स्वाभाविक रूप से अपनी सफाई खुद कर सकती हैं। वे अपनी जीभ से अपने फर को साफ करती हैं और खुद को संवारती रहती हैं। इसलिए, बिल्लियों को बार-बार नहलाने की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी बिल्ली खुद को ठीक से साफ कर रही है तो उसे नहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, अगर आपको लगता है कि उसकी त्वचा पर गंदगी या धूल जमा हो गई है तो आप उसे हल्के गीले कपड़ा से पोंछ सकते हैं।

#2 कब नहलाना चाहिए? अगर आपकी बिल्ली बहुत गंदी हो गई है या उसकी त्वचा पर धूल जमा हो गई है तो उसे नहलाना जरूरी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बिल्ली बाहर खेलती रहती है या बहुत पसीना आ रहा है तो उसे नहलाना बेहतर रहेगा। नहलाने से पहले पानी का तापमान जांच लें और ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म न हो, क्योंकि इससे उसकी त्वचा जल सकती है। अगर आपकी बिल्ली को मुंहासे या संक्रमण है तो उसे नेहला लें।

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#3 नहलाने का तरीका बिल्ली को नहलाने से पहले उसे आरामदायक जगह पर रखें और आसपास का माहौल शांत बनाए रखें। अब हल्के गीले कपड़े या स्पंज का उपयोग करके उसकी त्वचा को धीरे-धीरे साफ करें। इसके अलावा आप विशेष रूप से बिल्ली के लिए बनाए गए शैंपू का उपयोग कर सकते हैं, जो उनकी त्वचा के लिए सुरक्षित हो। ध्यान रखें कि शैंपू आंखों में न जाए। इसके बाद उसे तौलिये से पोंछें और ठंडी हवा में सुखाएं, ताकि उसकी त्वचा सूख जाए।

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#4 नहलाने के बाद क्या करें? नहलाने के बाद आपकी बिल्ली को थोड़ा समय दें, ताकि वह खुद को सुखा सके। इसके अलावा आप उसे ब्रश कर सकते हैं, ताकि उसके फर अच्छे से सेट हो जाएं और किसी भी तरह की गंदगी या धूल हट जाए। इसके बाद उसे आरामदायक जगह पर बैठाएं और उसे प्यार दें, ताकि वह शांत महसूस कर सके। अगर आपकी बिल्ली को पानी से डर लगता है तो उसे धीरे-धीरे पानी से परिचित कराएं।