सर्दियों में कितनी बार धोने चाहिए बाल? जानें सही तरीका

सर्दियों में ठंड के कारण लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि बालों को कितनी बार धोना चाहिए। कुछ लोग रोजाना बाल धोते हैं, जबकि कुछ सप्ताह में 2 बार ही बाल धोना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दियों में बाल धोने का सही तरीका क्या है और इससे क्या फायदे हो सकते हैं।

#1 सर्दियों में बाल धोने का सही तरीका सर्दियों में बाल धोने के लिए हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। यह सिर की सफाई में मदद करता है और बालों की नमी को बनाए रखता है। इसके अलावा हल्के गर्म पानी से बाल धोने से सिरदर्द और अन्य समस्याओं का खतरा भी कम होता है। हालांकि, बालों को धोने के लिए बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे सिर की त्वचा का प्राकृतिक तेल खत्म हो सकता है।

#2 हफ्ते में कितनी बार बाल धोने चाहिए? बालों को धोने की सही संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आपके बालों का प्रकार कैसा है। आमतौर पर हफ्ते में 2-3 बार बाल धोना सही माना जाता है। इससे बाल साफ रहते हैं और उनकी नमी भी बनी रहती है। हालांकि, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो जाते हैं तो आप उन्हें रोजाना धो सकते हैं। वहीं सूखे बालों वाले लोग हफ्ते में 1 बार ही बाल धोएं।

#3 सर्दियों में सिर की त्वचा को नमी देना है जरूरी सर्दियों में बालों को धोने के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें। यह बालों को नमी देने के साथ-साथ उन्हें मुलायम और चमकदार बनाता है। इसके अलावा कंडीशनर बालों की जड़ों को मजबूत करने में भी मदद करता है। पहले बालों को हल्के गर्म पानी से धोएं, फिर कंडीशनर लगाकर 3-5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद बालों को ठंडे पानी से धो लें। इससे बालों को पोषण मिलेगा और उनकी नमी भी बरकरार रहेगी।