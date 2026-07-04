बायोटिन की अधिक खुराक से हो सकती हैं ये 5 स्वास्थ्य समस्याएं, बरतनी चाहिए सावधानी

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मतली और उल्टी की समस्या

बायोटिन की अधिक खुराक से मतली और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, जो खान-पान को भी प्रभावित करती हैं। इससे पेट में दर्द और ऐंठन भी हो सकती है। अगर ये समस्याएं बायोटिन लेने के बाद हो रही हैं तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे। इसके साथ ही गैस और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है।