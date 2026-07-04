बायोटिन की अधिक खुराक से हो सकती हैं ये 5 स्वास्थ्य समस्याएं, बरतनी चाहिए सावधानी
क्या है खबर?
बायोटिन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है, जिसे विटामिन-B7 भी कहा जाता है। यह बालों को मजबूत बनाने में और त्वचा को निखारने में मदद करता है। हालांकि, इसकी अधिक खुराक लेने से शरीर पर बुरा असर भी पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि बायोटिन की अधिक खुराक से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें जानने के बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे और स्वस्थ रह सकेंगे।
#1
त्वचा पर मुंहासे होना
बायोटिन की अधिक खुराक से त्वचा पर मुंहासे निकलने लगते हैं और खुजली हो सकती है। इससे त्वचा पर जलन और लालपन भी हो सकता है, जो लुक को खराब करता है और आत्मविश्वास घटाता है। अगर बायोटिन लेने के बाद ये समस्याएं हो रही हैं तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे, ताकि आपको सही मात्रा पता चले।
#2
मतली और उल्टी की समस्या
बायोटिन की अधिक खुराक से मतली और उल्टी जैसी समस्या हो सकती है, जो खान-पान को भी प्रभावित करती हैं। इससे पेट में दर्द और ऐंठन भी हो सकती है। अगर ये समस्याएं बायोटिन लेने के बाद हो रही हैं तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे। इसके साथ ही गैस और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है।
#3
नींद में बाधा
बायोटिन की अधिक खुराक से नींद में बाधा आ सकती है और आपको रातभर बेचैनी महसूस हो सकती है। इससे आप ठीक से सो नहीं पाएंगे और नींद की कमी हो सकती है। अगर बायोटिन लेने के बाद नींद में दिक्कत हो रही है तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे। इससे आप बेहतर नींद ले पाएंगे।
#4
सिरदर्द की समस्या
बायोटिन की अधिक खुराक से सिरदर्द हो सकता है, जो उठना और बैठना तक मुश्किल कर देता है। इससे सिर में भारीपन भी महसूस हो सकता है। अगर बायोटिन लेने के बाद सिरदर्द हो रहा है तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे। इसके अलावा इसकी अधिकता की वजह से चक्कर आना और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है।
#5
हृदय गति में बदलाव
बायोटिन की अधिक खुराक से दिल की धड़कन पर भी असर पड़ सकता है। इससे धड़कन तेज या धीमी हो सकती है। अगर बायोटिन लेने के बाद ये समस्याएं हो रही हैं तो इसकी खुराक बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी समस्या का सही समाधान बताएंगे और उचित निर्देश देंगे। इसके अलावा इसकी वजह से रक्तचाप में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है, जो कई अन्य समस्याओं का कारण बनता है।