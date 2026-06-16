अलग-अलग देशों में वर्क-लाइफ बैलेंस को कैसे देखा जाता है? जानिए कुछ नजरिए

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नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स में भी वर्क-लाइफ संतुलन को लेकर सरकार काफी उदार है। नीदरलैंड्स में कामकाजी लोगों को हफ्ते में 29 घंटे काम करने की जरूरत होती है। इस तरह वे अपने काम के साथ-साथ अपने निजी जीवन का भी आनंद ले पाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स में कर्मचारियों के लिए 20 दिन की वार्षिक छुट्टी भी होती है। इस नियमों के चलते वहां के लोग मन लगाकर काम भी करते हैं और अपना निजी जीवन भी खुलकर जीते हैं।