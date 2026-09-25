अवसाद से निपटने के लिए जीवनशैली के बदलाव

अवसाद से ग्रस्त हैं? अपनी जीवनशैली में ये 5 छोटे-बड़े बदलाव करके महसूस करेंगे बेहतर

लेखन सयाली 10:52 am Sep 25, 202610:52 am

क्या है खबर?

अवसाद एक गंभीर मानसिक बीमारी है, जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी न केवल मानसिक, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। हालांकि, जीवनशैली में सही बदलाव करने से अवसाद के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इस लेख में हम कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी जीवनशैली में बदलाव करके अवसाद से लड़ सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं।