AI की मदद से आप कैसे बेहतर बना सकते हैं ईमेल सब्जेक्ट लाइन?

आज के समय में ईमेल मार्केटिंग में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल ईमेल की सब्जेक्ट लाइन बनाने का तरीका बदल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार AI से बनाई गई सब्जेक्ट लाइन सामान्य सब्जेक्ट लाइन की तुलना में लगभग 26 प्रतिशत ज्यादा खुलती हैं। ये टूल शब्दों, ईमेल के अंदाज और लोगों के व्यवहार को समझते हैं। इसके कारण ऐसे सब्जेक्ट लाइन बनते हैं जो पाठकों को ज्यादा आकर्षित करते हैं।

#1 सही AI टूल चुनना है जरूरी ईमेल के लिए अच्छा सब्जेक्ट लाइन बनाने के लिए सही AI टूल चुनना बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हबस्पॉट का AI ईमेल सब्जेक्ट लाइन जनरेटर ऐसा ही एक टूल है। यह ईमेल के विषय और उसके अंदाज को समझकर अलग-अलग तरह की सब्जेक्ट लाइन तैयार करता है। मार्केटर इसमें अपना विषय और जरूरी जानकारी डालते हैं, जिसके बाद कई विकल्प मिलते हैं। इन विकल्पों को A/B टेस्टिंग के जरिए जांचा भी जा सकता है।

#2 मशीन लर्निंग के साथ कई विकल्प कुछ प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके कई तरह के सब्जेक्ट लाइन तैयार करते हैं। Copy.ai और कॉपीमैटिक जैसे टूल इसी तरह काम करते हैं। ये टूल कैंपेन के लक्ष्य, कीवर्ड और लोगों की जानकारी को समझकर सुझाव देते हैं। इससे कम समय में बेहतर और असरदार सब्जेक्ट लाइन मिल सकते हैं। खास बात यह है कि ये टूल अलग-अलग भाषाओं में भी सब्जेक्ट लाइन तैयार कर सकते हैं और ब्रांड का अंदाज बनाए रखते हैं।

