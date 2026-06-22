GEN-Z का कैफे कल्चर के जरिए मेलजोल बढ़ाना

कैफे कल्चर बन रहा है GEN-Z के लिए सामाजिक मेलजोल बढ़ाने का नया तरीका, जानें कैसे

लेखन सयाली 10:44 am Jun 22, 202610:44 am

क्या है खबर?

GEN-Z के नाम से जानी जाने वाली आजकल की युवा पीढ़ी अपने सामाजिक जीवन को नए अंदाज में जी रही है। इस पीढ़ी के युवा अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए कैफे कल्चर को अपना रहे हैं। कैफे में बैठकर चाय या कॉफी पीते हुए बातें करना न केवल आरामदायक है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुभव भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि कैफे कल्चर किस तरह सामाजिक मेलजोल को नया रूप दे रहा है।