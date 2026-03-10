आइसक्रीम मशीन नहीं है तो क्या हुआ? घर पर बनाएं ये 5 स्वादिष्ट आइसक्रीम

गर्मियों में आइसक्रीम का सेवन काफी लोग पसंद करते हैं क्योंकि यह गर्मियों की गर्मी को दूर भगाने के साथ-साथ ताजगी भी देती है। इसके लिए आइसक्रीम बनाने की मशीन की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी आइसक्रीम की विधि बताते हैं, जो बिना आइसक्रीम मशीन के बन सकती हैं। साथ ही इनका स्वाद भी बेहतरीन है। आइए घर पर बिना आइसक्रीम मशीन के बनाई जाने वाली आइसक्रीम की रेसिपी के बारे में जानते हैं।

#1 अनानास आइसक्रीम अनानास आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले अनानास को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे पीस लें। अब एक बर्तन में मलाई, मीठा दूध और अनानास का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें और हर 30 मिनट में चम्मच से हिलाएं ताकि बर्फ न जमने पाए। लगभग 4-5 घंटे बाद आपकी अनानास आइसक्रीम तैयार हो जाएगी।

#2 आम की आइसक्रीम आम की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आम को छीलकर उसके गूदे को निकाल लें। इसके बाद एक बर्तन में मलाई और मीठा दूध डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें आम का पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें और हर 30 मिनट में चम्मच से हिलाएं ताकि बर्फ न जमने पाए। लगभग 4-5 घंटे बाद आपकी आम की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी।

Advertisement

#3 बादाम और केसर की आइसक्रीम बादाम और केसर की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को रातभर पानी में भिगो दें, फिर सुबह इन्हें छीलकर दरदरा पीस लें। अब एक बर्तन में मलाई और मीठा दूध डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें बादाम का पेस्ट और केसर के धागे डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें और हर 30 मिनट में चम्मच से हिलाएं ताकि बर्फ न जमने पाए।

Advertisement

#4 स्ट्रॉबेरी और वनिला आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी और वनिला आइसक्रीम के लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को पीस लें। अब एक बर्तन में मलाई और मीठा दूध डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर इसमें स्ट्रॉबेरी का पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को दो हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से में वनिला का स्वाद और दूसरे हिस्से में स्ट्रॉबेरी वाला मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं। अब दोनों मिश्रणों को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में रखें और हर 30 मिनट में हिलाएं।