त्योहारों के दौरान ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिला सकते हैं ये घरेलू नुस्खे

त्योहारों के दौरान घर में तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां होती है और अधिकतर लोग उन्हें खाएं बिना नहीं रह पाते हैं। हालांकि, अधिक तैलीय और मसालेदार खाद्य पदार्थों के सेवन से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय प्रभावी हो सकते हैं। आइए आज हम आपको ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने वाले घरेलू नुस्खे बताते हैं।

#1 अदरक की चाय का सेवन करें ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में अदरक की चाय का सेवन मदद कर सकता है। इससे पाचन क्रिया को बढ़ावा मिलता है और पेट की समस्याओं को आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त अदरक की चाय में सूजन कम करने और ऐंठन से राहत देने वाले गुण होते हैं, जो गैस और ब्लोटिंग की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कप पानी में अदरक का एक टुकड़ा डालकर उबालें और छानकर पीएं।

#2 सौंफ की चाय पिएं सौंफ की चाय भी ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकती है। सौंफ में मौजूद तत्व पाचन को बेहतर बनाने का काम कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कप पानी में एक चम्मच सौंफ डालकर उबालें और जब पानी आधा कप रह जाए तो इसे छानकर गर्मागर्म पिएं। इसके अलावा आप चाहें तो सौंफ को पानी में भिगोकर रातभर के लिए छोड़ सकते हैं, फिर अगली सुबह इस पानी को पीएं।

#3 पुदीने की चाय भी है लाभदायक पुदीने की चाय में मौजूद तत्व पाचन में सुधार कर ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। लाभ के लिए एक कप पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर उबालें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसे छानकर गर्मागर्म पीएं। इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर रातभर के लिए छोड़ सकते हैं, फिर अगली सुबह इस पानी को पीएं।

#4 सेब का सिरका भी है प्रभावी सेब का सिरका भी ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व पाचन क्रिया को आराम देने के साथ-साथ पेट की समस्याओं को स्वस्थ रख सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पी लें। ध्यान रखें कि सीधा सेब का सिरका पीना नुकसानदायक हो सकता है इसलिए इसे हमेशा पानी में ही मिलाकर पिएं।