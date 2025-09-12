रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक हैं ये 5 घरेलू नुस्खे, ऐसे आजमाएं

शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र उसे कई बीमारियों और संक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो तो व्यक्ति को खांसी-बुखार जैसी सामान्य समस्याओं से लेकर कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिल सकती है।

#1 अदरक का सेवन करें अदरक में मौजूद सूजन कम करने वाले, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने वाले और जीवाणुरोधी गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना खाली पेट अदरक के टुकड़े चबाकर खाएं या फिर अदरक को कदूकस करके उसका रस निकालें और उसमें नींबू का रस मिलाकर पी लें। इसके अतिरिक्त आप अदरक को अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं।

#2 हल्दी का दूध पिएं हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में सहायक है। इसके लिए गर्म दूध में हल्दी मिलाकर रोजाना पीएं। अगर आपको हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है तो आप हल्दी के कैप्सूल भी ले सकते हैं। हालांकि, इनका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके अतिरिक्त आप हल्दी को अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं।

#3 गिलोय का सेवन करें गिलोय सूजन कम करने वाले और जीवाणुरोधी गुणों से भरपूर होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना गिलोय की बेल को चबाकर खाएं या फिर इसकी पत्तियों का रस निकालकर उसका सेवन करें। आप चाहें तो गिलोय के पाउडर को गर्म पानी के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। गिलोय का सेवन शरीर को और भी कई लाभ दे सकता है।

#4 त्रिफला का सेवन करें त्रिफला तीन सूखे मेवों का मिश्रण होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने वाले गुणों से भरपूर होते हैं। ये गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना एक गिलास पानी में त्रिफला पाउडर मिलाकर रातभर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पी लें। आप चाहें तो त्रिफला पाउडर के साथ पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं।