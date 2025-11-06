कलाइयों में दर्द होता है? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

कलाइयों में दर्द होना एक आम समस्या है, जो कई कारणों से हो सकता है। यह समस्या लंबे समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर टाइपिंग करने, भारी सामान उठाने या गलत तरीके से उठने-बैठने के कारण हो सकती है। हालांकि, कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज करने से स्थिति गंभीर हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाने से कलाइयों का दर्द कम हो सकता है।

#1 गर्म पानी से सिकाई करें अगर आपको कलाइयों में दर्द की समस्या रहती है तो गर्म पानी से सिकाई करें। इसके लिए एक तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और इसे प्रभावित जगह पर रखें। 5-10 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। यह दर्द को कम करने के साथ-साथ सूजन को भी घटाने में मदद कर सकता है। गर्म सिकाई से खून का बहाव बढ़ता है और प्रभावित क्षेत्र में आराम मिलता है। इसे दिन में 2-3 बार करें।

#2 हल्दी का पेस्ट लगाएं हल्दी में खास तत्व होते हैं, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए एक चम्मच हल्दी पाउडर को थोड़ा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर इसे धो लें। यह घरेलू उपाय न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि त्वचा को भी साफ और स्वस्थ रखता है। इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करें।

#3 जैतून के तेल से मालिश करें जैतून का तेल खास तत्वों से भरपूर होता है, जो कलाइयों के दर्द को कम करने में सहायक हैं। इसके लिए थोड़े से जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और फिर इसे प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लें ताकि किसी भी प्रकार के कीटाणु का प्रभाव न पड़े। इस प्रक्रिया को रोजाना 10-15 मिनट तक दोहराएं।

#4 बर्फ से सिकाई करें बर्फ में ठंडक होती है, जो सूजन को कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। इसके लिए एक साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर इसे प्रभावित जगह पर रखें और 10-15 मिनट तक सिकाई करें। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं। यह उपाय न केवल दर्द को कम करता है, बल्कि सूजन को भी घटाता है। बर्फ की सिकाई से खून का बहाव बढ़ता है और प्रभावित क्षेत्र में आराम मिलता है।