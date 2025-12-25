मौसमी एलर्जी से परेशान हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाएं

मौसम में बदलाव के कारण मौसमी एलर्जी होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे छींक आना, नाक का बहना, आंखों में खुजली और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे असरदार घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें अपनाने से मौसमी एलर्जी के लक्षण कम हो सकते हैं।

#1 नमक और गर्म पानी का घोल बनाकर करें नाक की सफाई नाक की सफाई के लिए नमक और गर्म पानी का घोल बनाकर इसका उपयोग करें। इससे नाक की सफाई होने के साथ-साथ सूजन भी कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इसे एक ड्रॉपर या नथुने में डालें। इससे नाक के अंदरूनी हिस्से की सफाई होती है और एलर्जी के कण बाहर निकल जाते हैं।

#2 भाप लें भाप लेने से भी मौसमी एलर्जी के लक्षण कम हो सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसका भाप लें। इससे आपकी नाक साफ हो जाएगी और सांस लेने में आसानी होगी। इसके अलावा आप चाहें तो गर्म पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर भी उसका भाप ले सकते हैं। पुदीने की ताजगी और गर्म पानी का प्रभाव मिलकर आपकी एलर्जी को कम कर सकते हैं।

Advertisement

#3 हल्दी वाला दूध पिएं हल्दी वाला दूध पीने से आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है और एलर्जी के लक्षण कम होते हैं। इसके लिए एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उबालें और इसे रात को सोने से पहले पिएं। यह न केवल आपकी एलर्जी को कम करेगा बल्कि आपकी नींद को भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा हल्दी में मौजूद तत्व सूजन को कम करने में मदद करता है।

Advertisement

#4 गुनगुने पानी का सेवन करें गुनगुना पानी पीने से शरीर की सफाई होती है और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इससे आपकी एलर्जी भी कम होती है। इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी पिएं। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे विटामिन-C मिलता है और रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। इसके अलावा गुनगुना पानी पीने से खाना पचाने की प्रक्रिया भी सही रहती है और शरीर की सफाई होती रहती है।