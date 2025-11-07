एड़ियों के फटने पर आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द हो जाएंगी ठीक

फटी एड़ियों की समस्या अधिकतर सर्दियों के दौरान होती है। इसका मुख्य कारण है अधिक समय तक खुले जूते या चप्पलें पहनना। इनसे एड़ियों में गंदगी जम जाती है और त्वचा में जलन होने लगती है। अगर समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप आसानी से फटी एड़ियों से छुटकारा पा सकते हैं।

#1 शहद का करें इस्तेमाल शहद में नमी बनाए रखने की क्षमता होती है, जो फटी एड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके लिए पहले गर्म पानी में थोड़ा-सा शहद मिलाएं, फिर उसमें फटी एड़ियों को 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें। इसके बाद अपने पैरों को साफ पानी से धो लें और तौलिये से पोंछ लें। इसके बाद अपने पैरों पर कोई क्रीम लगा लें। रोजाना इस प्रक्रिया को अपनाने से आपकी फटी एड़ियां ठीक हो सकती हैं।

#2 नारियल तेल से मिलेगी राहत नारियल तेल में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं, जिससे फटी एड़ियां ठीक हो सकती हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले अपने पैरों को साफ पानी से धोकर पोंछ लें, फिर उन पर नारियल तेल लगाएं और सो जाएं। सुबह उठकर अपने पैरों को साफ पानी से धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपकी फटी एड़ियां ठीक हो सकती हैं।

#3 जैतून के तेल का करें उपयोग जैतून का तेल भी फटी एड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें एक ऐसा तत्व होता है, जो त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है। इसके लिए रात को सोने से पहले अपने पैरों को साफ पानी से धोकर पोंछ लें, फिर उन पर जैतून का तेल लगाएं और सो जाएं। सुबह उठकर अपने पैरों को साफ पानी से धो लें। रोजाना इस प्रक्रिया को अपनाने से आपकी फटी एड़ियां ठीक हो सकतीं।

#4 एलोवेरा जेल आएगा काम एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो संक्रमण से बचाव करते हैं। इसके लिए ताजा एलोवेरा जेल निकालकर फटी एड़ियों पर लगाएं और कुछ देर तक मालिश करें। 20-30 मिनट बाद अपने पैरों को धो लें। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपकी फटी एड़ियां ठीक हो सकतीं।