महंगे हैंडबैग खरीदने के शौकीन हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

महंगे हैंडबैग न केवल स्टाइलिश होते हैं, बल्कि इनमें उपयोग की गई सामग्रियां भी बेहतरीन होती हैं। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सही देखभाल जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने महंगे हैंडबैग को नया जैसा बनाए रख सकते हैं। सही तरीके से देखभाल करने पर आपका हैंडबैग लंबे समय तक चलेगा और आपका पैसा भी बचेगा।

#1 नियमित सफाई करें अपने महंगे हैंडबैग को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मुलायम कपड़े या ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपका हैंडबैग चमड़े का है तो उसे गीले कपड़े से पोंछें और तुरंत सूखे कपड़े से रगड़ें। कपड़े वाले बैग को हल्के साबुन और पानी के मिश्रण से धोएं, फिर हवा में सुखाएं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगे क्योंकि इससे बैग का आकार बदल सकता है।

#2 धूप से बचाएं धूप में लंबे समय तक रखने से आपके महंगे हैंडबैग का रंग फीका पड़ सकता है या चमड़ा सूख सकता है। इसलिए इन्हें धूप वाली जगह पर रखने से बचें। बेहतर होगा कि आप अपने हैंडबैग को किसी छायादार जगह पर रखें या फिर उसे किसी कपड़े से ढक दें ताकि वह धूप से सुरक्षित रहे। इससे आपका बैग लंबे समय तक नया जैसा दिखेगा और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

#3 भारी सामान न रखें अपने महंगे हैंडबैग में भारी सामान रखने से वह जल्दी खराब हो सकता है। इससे उसकी स्ट्रैप्स टूट सकती हैं या फिर उसका आकार बदल सकता है। इसलिए हमेशा अपने बैग में हल्का सामान ही रखें। अगर आपको भारी चीजें ले जानी हैं तो अलग से बैग का उपयोग करें। इस तरह आप अपने महंगे हैंडबैग को सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं।

#4 पानी से बचाएं पानी आपके महंगे हैंडबैग के लिए सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, खासकर अगर वह चमड़े का हो। पानी लगने पर बैग सूखने में समय ले सकता है और उसकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बारिश या नमी भरे मौसम में अपने बैग को प्लास्टिक कवर में रखें ताकि वह सुरक्षित रहे। अगर आपका बैग गीला हो गया हो तो तुरंत उसे सूखे कपड़े से पोंछ लें और हवा में सुखाएं।