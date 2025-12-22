सर्दियों की आम समस्याओं से राहत दिलाने में सक्षम हैं ये भारतीय मसाले, ऐसे करें इस्तेमाल

सर्दियों में ठंड के कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड के कारण आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि, भारतीय मसाले न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं, बल्कि इनमें मौजूद औषधीय गुण सर्दियों के दौरान होने वाली आम समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। आइए कुछ ऐसे मसालों के बारे में जानते हैं, जिनका सर्दियों में खांसी, जुकाम और फ्लू जैसी समस्याओं के लिए उपयोग करना लाभदायक है।

#1 अदरक अदरक में सूजन कम करने वाले और शरीर को ताकत देने वाले गुण पाए जाते हैं, जो सर्दियों के दौरान होने वाली सूखी खांसी और गले में खराश को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा कदूकस किया हुआ अदरक डालकर उबालें और जब पानी का रंग बदल जाए तो इसे छानकर पिएं। आप चाहें तो इस मिश्रण में थोड़ा शहद मिलाकर भी पी सकते हैं।

#2 हल्दी हल्दी में करक्यूमिन नामक एक खास तत्व होता है, जो शरीर को ताकत देने वाले तत्व की तरह काम करता है। यह तत्व शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इससे ठंड के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव हो सकता है। लाभ के लिए एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर पीएं। आप चाहें तो इस मिश्रण में स्वादानुसार शहद भी मिला सकते हैं।

#3 काली मिर्च काली मिर्च में मौजूद शरीर को ताकत देने वाले और सूजन कम करने वाले प्रभाव खांसी, जुकाम और फ्लू जैसी सर्दी की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए गर्म पानी में थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं, फिर इसे छानकर पिएं। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर नारियल के तेल के साथ मिलाकर नाक के अंदर सूंघ सकते हैं। यह उपाय खांसी और जुकाम से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

#4 दालचीनी दालचीनी में मौजूद सूजन कम करने वाले, शरीर को ताकत देने वाले और कीटाणु नाशक गुण सर्दियों के दौरान होने वाली आम समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास गर्म पानी में थोड़ी-सी दालचीनी का पाउडर मिलाएं, फिर इसे छानकर पिएं। आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर नारियल के तेल के साथ मिलाकर नाक के अंदर सूंघ सकते हैं। यह उपाय खांसी और जुकाम से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।