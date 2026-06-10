घर को आरामदायक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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फर्नीचर का सही चयन करें

फर्नीचर का चयन करते समय आराम और स्टाइल दोनों का ध्यान रखें। ऐसा फर्नीचर चुनें, जो देखने में अच्छा हो और बैठने-लेटने में आरामदायक हो। सोफा, कुर्सियां और बेड का चयन करते समय उनकी फिटिंग और आराम के स्तर पर ध्यान दें। इसके अलावा फर्नीचर को इस तरह से व्यवस्थित करें कि घर में खुलापन बना रहे और हर जगह आसानी से पहुंचा जा सके। इस तरह आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी।