इटली का पास्ता कैसे बन गया दुनियाभर के लोगों का पसंदीदा? जानिए इसका पूरा इतिहास

पास्ता एक ऐसा व्यंजन है, जो दुनियाभर में बहुत पसंद किया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान होता है। पास्ता को अलग-अलग आकार और प्रकार में बनाया जा सकता है और इसे कई तरह के सॉस और सब्जियों के साथ परोसा जा सकता है। इस लेख में हम आपको पास्ता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, जिससे आप इसे और भी बेहतर तरीके से बना सकें।

#1 पास्ता का इतिहास पास्ता का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि इसका जन्म चीन में हुआ था और फिर इसे इटली में लोकप्रियता मिली। इटली में पास्ता को बनाने की रेसिपी सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दर्ज की गई थी। उस समय पास्ता को हाथ से बनाया जाता था और इसे सूर्य की रोशनी में सुखाया जाता था। धीरे-धीरे यह पूरे यूरोप और फिर दुनियाभर में फैल गया। आज पास्ता को अलग-अलग आकार और प्रकार में बनाया जाता है।

#2 पास्ता बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए? पास्ता बनाने के लिए मुख्य रूप से मैदा, पानी और नमक की जरूरत होती है। आप चाहें तो इसमें अन्य चीजें भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आप इसमें अलग-अलग प्रकार के मसाले और खुशबूदार पत्तियां भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी खास हो सके। पास्ता को बनाने के लिए सामग्री को एक साथ मिलाकर गूंदा जाता है, फिर इसे अलग-अलग आकार में काटकर सुखाया जाता है।

Advertisement

#3 पास्ता को कैसे पकाना चाहिए? पास्ता को पकाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें, फिर उसमें नमक डालें, ताकि पास्ता में भी थोड़ा-सा स्वाद आ सके। अब इसमें कच्चा पास्ता डालें और इसे 8-10 मिनट तक पकाएं, जब तक कि यह नरम न हो जाए। ध्यान रहे कि वह पूरी तरह से गला हुआ न हो। पकाने के बाद इसे छान लें और ठंडे पानी से धो लें, ताकि इसका पकना रुक जाए। इसके बाद इसे मनपसंद सॉस के साथ परोसें।

Advertisement

#4 पास्ता को स्टोर कैसे करें? अगर आपने घर पर कच्चा पास्ता बनाया है तो उसे सुखाकर हवा बंद डिब्बे में रखें, ताकि वह लंबे समय तक ठीक रहे। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिससे इसकी ताजगी बनी रहती है। अगर आप बाजार से खरीदे हुए पैकेट वाला पास्ता ले रहे हैं तो उसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें। कभी भी गीले हाथों से पैकेट न खोलें, क्योंकि इससे उसमें नमी आ सकती है, जिससे वह खराब हो सकता है।