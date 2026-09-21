हर मौसम में घूमें हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने के लिए हर मौसम है सही, जानिए कारण

लेखन अंजली 04:51 pm Sep 21, 202604:51 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश को 'देवताओं की भूमि' कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की पहाड़ियां, नदियां और हरियाली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हिमाचल में घूमने के लिए साल के किसी भी मौसम को चुन सकते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम का अपना एक अलग आकर्षण है। आइए जानते हैं कि हिमाचल के कौन-कौन से पर्यटन स्थल हर मौसम में सैलानियों को आकर्षित करते हैं।