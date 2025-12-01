दिसंबर की छुट्टियों का मजा लेने के लिए केरल की इन जगहों का करें रुख

केरल में कई खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, जो सर्दियों की छुट्टियों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। यहां की ठंडी जलवायु, हरे-भरे पहाड़ और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। दिसंबर में जब सर्दी अपने चरम पर होती है, तब इन हिल स्टेशनों पर घूमने का मजा ही कुछ और है। आइए आज हम आपको केरल के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों के बारे में बताते हैं, जहां आप सर्दियों की छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।

#1 मुन्नार मुन्नार केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने चाय बागानों, झरनों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आप चाय बागानों की सैर कर सकते हैं, जहां ताजगी भरी हवा और खूबसूरत दृश्य मिलेंगे। इसके अलावा मुन्नार में अनामुडी चोटी, एराविकुलम नेशनल पार्क और लायर्स रॉक जैसी जगहें भी देखने लायक हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी, जो सर्दियों की छुट्टियों के लिए आदर्श है।

#2 वायनाड वायनाड एक और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपने वन्यजीव अभयारण्यों और झरनों के लिए मशहूर है। यहां आप वन्यजीव अभयारण्यों में जाकर अलग-अलग प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा वायनाड में अंबलावु झरना और अन्य सुंदर स्थान भी देखने लायक हैं। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा, जो सर्दियों की छुट्टियों के लिए आदर्श है।

#3 वागामोन वागामोन अपने हरे-भरे मैदानों और चट्टानों के लिए जाना जाता है। यहां आप पहाड़ों की ऊंचाइयों से पूरे इलाके का नजारा देख सकते हैं। वागामोन में हवा में उड़ने की गतिविधि भी की जा सकती है, जो रोमांचक गतिविधियों के शौकीनों के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा यहां स्थित वागामोन झील भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको सुकून का अनुभव कराएगी।

