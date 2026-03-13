रसोई गैस बचाने के लिए नाश्ते में बनाएं ये हाई प्रोटीन व्यंजन, पकाने की जरूरत नहीं

आमतौर पर लोग नाश्ते के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं, जो कुछ मिनट में ही तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सुबह का नाश्ता हल्का और पौष्टिक चाहिए होता है। ऐसे लोग नाश्ते में हाई प्रोटीन व्यंजन को प्राथमिकता देते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और नाश्ते के लिए हल्के और पौष्टिक व्यंजन की तलाश में हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 अंकुरित मूंग की चाट सबसे पहले अंकुरित मूंग को एक प्लेट में रखें, फिर इसके ऊपर बारीक कटी प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और अनार के दाने डालें। अब इसमें चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नींबू का रस और नमक मिलाएं। अंत में इस पर सेव या नमकीन डालकर इसे परोसें। अंकुरित मूंग की चाट में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाती है। इसे बनाने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।

#2 फल और दही का मिश्रण फल और दही का मिश्रण प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन को स्वस्थ रखने समेत कई तरह से सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके लिए आप अपनी पसंद के फल जैसे सेब, केला, पपीता, अनार, चकोतरा आदि को काटकर एक कटोरे में रख लें, फिर इसमें दही डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस पर ग्रेनोला, सूखे मेवे या काजू, बादाम आदि डालें।

Advertisement

#3 मूंगफली की चाट मूंगफली की चाट एक पौष्टिक चाट है, जिसे बनाने के लिए आपको मूंगफली, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नींबू का रस और चाट मसाला चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में भुनी हुई मूंगफली, बारीक कटी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ताजा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस पर नींबू का रस और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अंत में इस पर अनार के दाने डालकर इसे परोसें।

Advertisement