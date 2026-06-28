क्या आप भी खरीदते हैं फास्ट फैशन वाले कपड़े? जानिए इससे जुड़े 5 छिपे खर्चे

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पर्यावरण पर असर

फास्ट फैशन उद्योग पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इसके कारण बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है, खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है और कचरे का ढेर लगता है। इसके अलावा फास्ट फैशन उद्योग द्वारा बनाए गए कपड़ों को फेंकने पर वे कई सालों तक मिट्टी में बने रहते हैं, जिससे मिट्टी और जल स्रोत खराब होते हैं। इसलिए, फास्ट फैशन वाले कपड़े खरीदने से पहले इन छिपे हुए खर्चों का ध्यान रखना जरूरी है।