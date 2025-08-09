स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं ये 5 हर्बल चाय, जानें बनाने का तरीका

चाय कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुछ लोग दूध और चीनी वाली चाय पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग बिना दूध की चाय पीना पसंद करते हैं। हालांकि, सेहत को ध्यान में रखते हुए दूध और चीनी वाली चाय को छोड़ना चाहिए और इसकी जगह हर्बल चाय को शामिल करना चाहिए। आइए आज हम आपको पांच ऐसी हर्बल चाय के बारे में बताते हैं, जो कई फायदे देंगी।

#1 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पाचन क्रिया को आराम देने, सूजन को कम करने और पेट की समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह पेट को ठंडक पहुंचाने और पेट की मांसपेशियों को आराम देने में भी मदद कर सकती है। पुदीने की चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालें। इसके बाद पानी को एक कप में डालकर इसमें शहद मिलाकर इसका सेवन करें।

#2 अदरक की चाय अदरक की चाय में ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर के अंदरूनी दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक की चाय गले की खराश और सर्दी-खांसी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकती है। अदरक की चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें, फिर इसमें थोड़ी कद्दूकस की हुई अदरक डालकर इसे 5-7 मिनट तक पकाएं। समय पूरा होने के बाद चाय को छानकर इसका सेवन करें।

#3 कैमोमाइल टी कैमोमाइल टी को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें एक चम्मच सूखे कैमोमाइल के फूल डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छानकर डालें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाकर पिएं। यह चाय ऐसे गुणों से भरपूर होती है, जो कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। यह चाय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।

#4 दालचीनी की चाय दालचीनी की चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी गर्म करें, फिर इसमें थोड़ी दालचीनी डालकर इसे 5-10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक कप में छानकर शहद मिलाकर पीएं। यह चाय कई प्रकार के गुणों से भरपूर होती है, जो कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। दालचीनी की चाय का सेवन आपको तरोताजा महसूस करवा सकता है।