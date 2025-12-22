रोजाना सुबह के समय इन 5 चाय का करें सेवन, मिलेंगे कई फायदे

सुबह के समय एक अच्छी चाय का सेवन करना दिन की शुरुआत का एक अच्छा तरीका है। इससे न केवल शरीर को ऊर्जा मिलती है, बल्कि कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। आयुर्वेदिक चाय प्राकृतिक औषधियों के मिश्रण होती हैं, जो शरीर को साफ करने और पाचन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी चाय की विधि बताते हैं, जिनका रोजाना सेवन करना फायदेमंद है।

#1 अदरक की चाय अदरक की चाय एक पुरानी आयुर्वेदिक पेय है, जो सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें थोड़ा कदूकस किया हुआ अदरक डालें। अब इसमें थोड़ी इलायची और दालचीनी डालकर इसे उबालें। जब पानी उबलकर आधा कप रह जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे छान लें, फिर इसका सेवन करें। अदरक की चाय से शरीर को गर्माहट भी मिलती है।

#2 तुलसी की चाय तुलसी की चाय रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां डालें। अब इसमें थोड़ी काली मिर्च और दालचीनी डालकर इसे 5-7 मिनट तक उबालें। जब पानी उबलकर आधा कप रह जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे छान लें, फिर इसका सेवन करें। यह चाय सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी होती है।

#3 पुदीने की चाय पुदीने की चाय पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद है और इससे पेट की कई समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें 10 से 12 पुदीने की पत्तियां डालें। अब इसमें थोड़ी इलायची और दालचीनी डालकर इसे 5-7 मिनट तक उबालें। जब पानी उबलकर आधा कप रह जाए तो इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे छान लें, फिर इसका सेवन करें।

#4 हल्दी की चाय हल्दी की चाय सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होती है, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालकर गर्म करें, फिर इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी दालचीनी पाउडर डालें। अब इसे 5-7 मिनट तक उबालें, फिर इसमें थोड़ा शहद मिलाकर इसे छान लें, फिर इसका सेवन करें। हल्दी की चाय से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है।