हेलमेट पहनते हैं? बालों को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

हेलमेट पहनने से बालों में पसीना और गंदगी नहीं जमती, जो सिर पर दाने और खुजली का कारण बन सकती है इसलिए इन समस्याओं से सुरक्षित रहने के लिए बालों को साफ रखना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बालों को हेलमेट पहनने से पहले साफ रख सकते हैं। इससे न केवल आपके बाल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि सिर की त्वचा भी साफ रहेगी और आपको कोई समस्या नहीं होगी।

#1 सिर धोने का सही समय चुनें सिर धोने का सही समय चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना या हर दूसरे दिन सिर धोते हैं तो आपके बाल ताजगी महसूस करेंगे और गंदगी नहीं जमा होगी। इसके लिए आप हल्के शैंपू का उपयोग कर सकते हैं, जो बालों को साफ रखने के साथ-साथ उन्हें नमी भी दे। इसके अलावा सिर धोने के बाद बालों को अच्छे से सुखाना भी जरूरी है ताकि सिर की त्वचा पर नमी न रहे।

#2 तेल का उपयोग करें बालों में तेल लगाना एक अच्छा तरीका है, जिससे बाल हेलमेट पहनने से पहले सुरक्षित रहते हैं। तेल लगाने से पहले थोड़ी देर के लिए बालों को खुला रखें ताकि वे हवा लग सकें। इसके बाद हल्के हाथों से सिर की मालिश करें और फिर बालों को धो लें। इससे न केवल बालों को पोषण मिलेगा बल्कि सिर की त्वचा पर किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं रहेगी और आप हेलमेट पहनने पर आराम महसूस करेंगे।

#3 पसीने से बचें हेलमेट पहनने से पहले पसीना आना आम बात है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। इसके लिए आप हेलमेट पहनने से पहले कुछ मिनट तक ठंडी जगह पर बैठें या खड़े रहें, जिससे शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। इसके अलावा अगर संभव हो तो हेलमेट पहनने से पहले थोड़ी देर तक सिर को खुला रखें ताकि पसीना सूख जाए। इससे सिर की त्वचा पर गंदगी नहीं जमा होगी और आप हेलमेट पहनने पर आराम महसूस करेंगे।

#4 साफ कपड़े का उपयोग करें हेलमेट पहनते समय साफ कपड़े का उपयोग करना बहुत जरूरी है। गंदे या पसीने से भरे कपड़े पहनने से सिर की त्वचा पर गंदगी जमती है, जिससे दाने और खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा साफ और ताजगी महसूस कराने वाले कपड़े पहनें। आप चाहें तो हल्के सूती कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, जो त्वचा को आरामदायक महसूस कराएंगे और पसीने को सोख लेंगे। इससे सिर की त्वचा पर गंदगी नहीं जमा होगी।