गर्मियों के दौरान इन 5 पानी से जुड़ी आदतों को अपनाना होगा फायदेमंद, जानें कैसे

गर्मियों के दौरान पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसलिए शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। हालांकि, इसके अलावा भी पानी पीने से जुड़ी कई ऐसी गलतियां हैं, जो सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको पानी पीने से जुड़ी ऐसी 5 आदतें बताते हैं, जो गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।

#1 बहुत ठंडा पानी पीने से बचें पानी को बहुत ठंडा पीने से बचें क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। दरअसल, बहुत ठंडा पानी पीने से पाचन तंत्र को ठीक से काम करने में परेशानी होती है। इससे पाचन में सूजन और गैस बनने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप पानी को सामान्य तापमान पर ही पिएं या फिर थोड़ा ठंडा पानी पिएं क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ता।

#2 पानी पीते समय बात करने से बचें पानी पीते समय बात करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको गैस बनने की समस्या हो सकती है। अगर आपको पानी पीते समय बात करने की आदत है तो आपको इसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप पानी पीने के दौरान चुप रहें। खासतौर से अगर आप किसी बैठक या फिर किसी जरूरी काम के दौरान पानी पी रहे हैं तो इन स्थितियों में पानी पीते समय बात करने से बचें।

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#3 खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से भी बचना चाहिए। इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है, जिससे पाचन ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे पाचन में सूजन और गैस बनने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो इससे पेट फूल सकता है। बेहतर होगा कि आप खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिएं। इससे पाचन तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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#4 धीरे-धीरे घूंट भरकर पानी पिएं अगर आप एक ही बार में पूरा गिलास पानी पी लेते हैं तो इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है। इससे पाचन ठीक से काम नहीं कर पाता और आपको गैस बनने की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त इससे पेट फूल सकता है। बेहतर होगा कि आप एक ही बार में पूरा गिलास पानी न पीकर धीरे-धीरे घूंट भरकर पानी पिएं। इससे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा।