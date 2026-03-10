गर्मियों में वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 5 तरह के सलाद, जानिए रेसिपी

गर्मियों में बढ़ते वजन को कम करने के लिए खान-पान का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए खान-पान में पोषक तत्वों से भरपूर और कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान सलाद का सेवन करना भी एक अच्छा विकल्प है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे सलाद की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों में वजन घटाने के साथ-साथ ताजगी प्रदान करने में मदद कर सकता है।

#1 खीरे और पुदीने का सलाद सबसे पहले खीरे को धोकर छील लें, फिर इसे पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में खीरे के साथ बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियां, स्वादानुसार काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस सलाद को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। यह सलाद आपके शरीर को ताजगी और ठंडक देता है।

#2 ककड़ी का सलाद सबसे पहले ककड़ी को पतले-पतले टुकड़ों में काटें, फिर इसे एक कटोरे में बारीक कटी हुई पुदीने की पत्तियों, स्वादानुसार काला नमक और नींबू का रस मिलाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और अदरक भी मिला सकते हैं। यह सलाद न केवल ताजगी प्रदान कर सकता है, बल्कि आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है।

#3 खीरे और अनानास का सलाद सबसे पहले एक कटोरे में बारीक कटी हुई खीरे, अनानास के टुकड़े, बारीक कटा हुआ पुदीने का पत्ता, स्वादानुसार काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा दही डालकर अच्छे से मिलाएं और अंत में ऊपर से कटा हुआ पिस्ता डालकर इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। यह सलाद आपके स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ पोषण भी देता है।

#4 ककड़ी और अनार का सलाद सबसे पहले एक कटोरे में बारीक कटी हुई ककड़ी, अनार के दाने, बारीक कटा हुआ पुदीने का पत्ता, स्वादानुसार काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा दही डालकर अच्छे से मिलाएं और अंत में ऊपर से कटा हुआ पिस्ता या बादाम डालकर इसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। यह सलाद स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।