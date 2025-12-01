इस सर्दी ओवरसाइज्ड कोट को ऐसे करें स्टाइल, लगेंगी फैशनेबल

ओवरसाइज्ड कोट न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि सर्दियों के मौसम में स्टाइलिश दिखने का एक बेहतरीन विकल्प भी प्रदान करते हैं। इन कोट्स को सही तरीके से पहनने पर आप न केवल ठंड से बच सकती हैं, बल्कि फैशनेबल भी लगेंगी। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने ओवरसाइज्ड कोट को और भी आकर्षक बना सकती हैं और अपने लुक को खास बना सकती हैं।

#1 जींस के साथ पहनें जींस के साथ ओवरसाइज्ड कोट पहनना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। यह कपड़े का मेल न केवल आरामदायक होता है, बल्कि आपको एक स्मार्ट लुक भी देता है। आप अपनी पसंदीदा जींस के साथ एक हल्के रंग का कोट चुन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को निखार देगा। इसके साथ सफेद जूते पहनें ताकि आपका लुक और भी खास लगे और आप ठंड से भी सुरक्षित रहें।

#2 स्कर्ट के साथ करें मेल अगर आप स्कर्ट पहनने की सोच रही हैं तो ओवरसाइज्ड कोट उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। आप अपनी लंबी स्कर्ट के ऊपर एक बेल्ट लगाकर उसे थोड़ा टाइट कर सकती हैं, जिससे आपकी कमर का आकार भी दिखेगा और लुक भी खास लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो स्कर्ट के साथ लंबे जूते भी पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को और भी आकर्षक बनाएगा। इस तरह आप ठंड से भी बच सकती हैं और स्टाइलिश दिखेंगी।

#3 ड्रेस के साथ टिमअप करें ओवरसाइज्ड कोट ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी ड्रेस थोड़ी छोटी या मिडी लंबाई की हो तो ऊपर से एक ओवरसाइज्ड कोट पहनें। इससे आपका लुक न केवल फैशनेबल लगेगा बल्कि आपको ठंड से भी बचाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो कोट के बटन खोलकर अंदर की ड्रेस दिखा सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इस तरह आप सर्दियों में भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।

#4 लेयरिंग का करें उपयोग लेयरिंग सर्दियों के लिए बहुत जरूरी होती है और ओवरसाइज्ड कोट इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। आप अपने बेस लेयर के तौर पर एक हल्की स्वेटर या टी-शर्ट पहन सकती हैं, फिर उसके ऊपर ओवरसाइज्ड कोट पहनें। इससे न केवल आपको गर्माहट मिलेगी बल्कि आपका पूरा लुक भी खास लगेगा। इसके अलावा आप चाहें तो कोट के नीचे एक स्कार्फ भी जोड़ सकती हैं, जो आपके लुक को और भी आकर्षक बनाएगा।