हाइकिंग के दौरान अपने साथ रखें ये 5 सेहतमंद स्नैक्स, नहीं होगी थकान

हाइकिंग एक रोमांचक और मजेदार गतिविधि है, लेकिन इसे सही तरीके से करने के लिए आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखनी होती है। इसके लिए सही खान-पान बहुत जरूरी है। सही खान-पान से आप न केवल थकान से बच सकते हैं, बल्कि अपनी हाइकिंग का पूरा मजा भी ले सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने साथ ले जा सकते हैं और हाइकिंग का आनंद ले सकते हैं।

#1 सूखे मेवे और बीज सूखे मेवे और बीज प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट्स का बेहतरीन स्रोत होते हैं, जो आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। इन्हें खाने से आपको ऊर्जा मिलती है और आप थकान महसूस नहीं करते। बादाम, अखरोट, काजू और सूरजमुखी के बीज आदि मेवे और बीज हाइकिंग के लिए आदर्श स्नैक्स हैं। इन्हें आप आसानी से अपने बैग में रख सकते हैं और जब भी भूख लगे, थोड़े-थोड़े खा सकते हैं।

#2 डार्क चॉकलेट डार्क चॉकलेट न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। इसमें मौजूद कुछ खास तत्व आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको तरोताजा महसूस कराते हैं। हाइकिंग के दौरान थोड़ी-सी डार्क चॉकलेट खाने से आप ताजगी महसूस करेंगे और आपकी थकान भी दूर होगी। इसके अलावा डार्क चॉकलेट का सेवन दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।

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#3 आलू के चिप्स आलू के चिप्स एक कुरकुरी स्नैक हैं, जो हाइकिंग के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। इन्हें घर पर तैयार करना आसान है और ये स्वादिष्ट भी होते हैं। आलू को पतले-पतले काटकर ओवन में बेक किया जा सकता है या फिर तला जा सकता है। इन पर थोड़ा नमक छिड़ककर इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। ये चिप्स आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करते हैं और हाइकिंग का मजा बढ़ाते हैं।

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#4 चावल के पापड़ चावल के पापड़ एक हल्का और कुरकुरा स्नैक है, जिसे आप आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें कैलोरी कम होती है, जिससे यह वजन नियंत्रित करने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प बनता है। चावल के पापड़ पर थोड़ा सा मूंगफली मक्खन लगाकर खाने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। यह स्नैक आपकी भूख मिटाने के साथ-साथ आपको ऊर्जा भी देता है और हाइकिंग का आनंद लेने में मदद करता है।