अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 सेहतमंद बीज, मिलेंगे कई फायदे

बीजों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये अतिरिक्त कैलोरी से छुटकारा दिलाने में भी सहायक हैं। आइए कुछ ऐसे सेहतमंद बीजों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 चिया बीज चिया बीज में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा चिया बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। चिया बीज को आप स्मूदी, दही या ओटमील में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें सलाद में भी शामिल कर सकते हैं।

#2 कद्दू के बीज कद्दू के बीज में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में इसकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके अलावा ये बीज फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भी भरपूर होते हैं। कद्दू के बीजों का सेवन दिल को स्वस्थ रखने और रक्तचाप को ठीक रखने में मदद कर सकता है। इनमें ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर से हानिकारक चीजों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

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#3 अलसी के बीज अलसी के बीजों में फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, जो वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक है। अलसी के बीजों को आप अपनी डाइट में स्मूदी, दही या ओटमील के रूप में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आप इन्हें सलाद में भी शामिल कर सकते हैं।

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#4 तिल तिल में एंटी-ऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ-साथ पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा तिल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। तिल को आप अपनी डाइट में सलाद, दही, स्मूदी या ओटमील के रूप में शामिल कर सकते हैं।