हृदय रोग से जुड़े संकेत

किसी न किसी हृदय रोग का संकेत हो सकते हैं ये लक्षण, न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 05:37 pm Jul 27, 202605:37 pm

क्या है खबर?

हृदय रोगों की पहचान के लिए शरीर कई संकेत देता है। ये संकेत दिल के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों में भी ये संकेत हो सकते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो स्वस्थ व्यक्तियों को भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए ताकि दिल की बीमारियों से सुरक्षित रह सकें।