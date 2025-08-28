कुत्ते को पानी के साथ-साथ ये 5 पेय भी पिलाएं, स्वास्थ्य के लिए हैं फायदेमंद

कुत्ते को अपने स्वास्थ्य के लिए पानी के साथ-साथ कुछ पेय भी पिलाना चाहिए। हालांकि, कई ऐसे पेय हैं, जो कुत्तों के लिए सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। ऐसे में आप कुत्ते को क्या पिलाएं, यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद पेय के बारे में बताते हैं, जो कुत्तों के लिए सुरक्षित और लाभदायक हैं। इन पेय का सेवन कुत्तों को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है।

#1 बिना चीनी का फलों का रस कुत्तों को बिना चीनी का फल का रस पिलाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह उनके लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। आप उनके लिए सेब, नाशपाती या तरबूज का रस बना सकते हैं। ध्यान रखें कि रस में कोई अतिरिक्त चीनी न हो, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। फल के रस में प्राकृतिक मिठास होती है, जो कुत्तों के लिए सुरक्षित होती है और उनकी प्यास भी बुझाती है।

#2 नारियल का पानी नारियल का पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो कुत्तों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह उन्हें हाइड्रेट रखता है और उनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। नारियल पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो कुत्तों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इसके अलावा यह उनके लिए एक ताजगी भरा पेय भी साबित हो सकता है, जिससे वे तरोताजा महसूस करेंगे।

#3 बादाम का दूध बादाम का दूध भी कुत्तों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें विटामिन-E, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। आप बिना मीठे के बादाम का दूध अपने कुत्ते को पिला सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बनी रहती है और वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा यह उनके लिए एक पौष्टिक पेय भी साबित हो सकता है, जिससे वे तरोताजा महसूस करेंगे।

#4 सब्जियों का सूप सब्जियों का सूप भी कुत्तों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह उन्हें भरपूर पोषण प्रदान करता है और उनकी प्यास भी बुझाता है। आप गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि सूप में कोई मसाले या नमक न डालें, ताकि यह उनके लिए सुरक्षित रहे। सब्जियों का सूप उनके लिए एक पौष्टिक और स्वादिष्ट पेय होता है, जो उन्हें ताजगी भरा अनुभव कराता है।