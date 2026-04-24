गर्मियों के दौरान ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए खाएं ये नाश्ते

आयुर्वेद में नाश्ते के लिए कई स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट विकल्प दिए गए हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। खासकर गर्मियों के दौरान जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो ऐसे नाश्ते का सेवन करना चाहिए, जो ठंडक देने के साथ-साथ ब्लड शुगर के स्तर को भी नियंत्रित रखें। आइए आज हम आपको ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने वाले नाश्ते के 5 आसान विकल्प बताते हैं।

#1 मूंग दाल का उपमा उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मूंग दाल को भूनकर उसमें गाजर, मटर और शिमला मिर्च जैसी अपनी पसंद की सब्जियां डालें। इसके बाद इसमें हल्दी, नमक और नींबू का रस मिलाएं। मूंग दाल में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होगा।

#2 साबूदाना खिचड़ी साबूदाना खिचड़ी एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए साबूदाना को पानी में भिगोकर उसमें आलू, मूंगफली और हरी मिर्च मिलाएं। इसमें जीरा, नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। साबूदाना खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आप इसे व्रत के दौरान भी खा सकते हैं।

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#3 दलिया उपमा दलिया उपमा एक पौष्टिक और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए दलिया को भूनकर उसमें गाजर, मटर और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां शामिल करें। इसमें हल्दी, नमक, अन्य पसंद के मसाले और नींबू का रस मिलाएं। दलिया में फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह नाश्ता पेट के लिए हल्का भी होता है।

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#4 पोहा पोहा एक लोकप्रिय और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए चिउड़े को धोकर उसमें आलू, मूंगफली, हरी मिर्च और प्याज मिलाएं। इसमें जीरा, नमक, हल्दी और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। पोहा में फाइबर और प्रोटीन होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह आपके दिन की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।