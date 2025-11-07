सर्दियों के दौरान इन जड़ वाली सब्जियों को डाइट में शामिल करना है फायदेमंद

सर्दियों के दौरान कई तरह की जड़ वाली सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होती हैं। जड़ वाली सब्जियां विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जड़ वाली सब्जियों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन सर्दियों में जरूर करना चाहिए।

#1 शकरकंद शकरकंद एक पौष्टिक और स्वादिष्ट जड़ सब्जी है, जो विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। शकरकंद का सेवन आंखों की रोशनी को सुधारने, त्वचा को स्वस्थ रखने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आप इसे उबालकर, भूनकर या सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। शकरकंद से बने व्यंजन भी काफी पसंद किए जाते हैं।

#2 गाजर गाजर एक लोकप्रिय और सेहतमंद जड़ सब्जी है। इसमें विटामिन-A, विटामिन-C और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। गाजर का सेवन आंखों की रोशनी को सुधारने, त्वचा को निखारने और दिल की सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन-A में बदल जाता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है। आप इसे सलाद, सूप या फिर सब्जी के रूप में खा सकते हैं।

#3 चुकंदर चुकंदर एक खास और पौष्टिक जड़ सब्जी है, जो बीटिन नामक पोषक तत्व से भरपूर होती है। यह पोषक तत्व शरीर में सूजन कम करने में मदद करता है और लीवर को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं, जो रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं और दिल की बीमारियों से बचाव में सहायक होते हैं। चुकंदर का सेवन करने से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है।