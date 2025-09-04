पीली सरसों के तेल का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक, जानें कैसे

आमतौर पर पीली सरसों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कई अन्य सेहत से जुड़े फायदे देने के लिए भी किया जा सकता है। पीली सरसों का तेल विटामिन-E और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पीली सरसों के तेल का किन-किन समस्याओं से बचाव में योगदान होता है।

#1 दिल को स्वस्थ रखने में है मददगार पीली सरसों का तेल दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद अच्छे तेल वाले तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो दिल को सेहतमंद रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना एक चम्मच पीली सरसों का तेल खाने में शामिल करें।

#2 दांतों की समस्याओं से दिला सकता है राहत पीली सरसों के तेल में सूजन कम करने वाले और दर्द निवारक गुण होते हैं, जो दांतों की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच पीली सरसों का तेल मुंह में डालकर उसमें कुछ मिनट तक अच्छे से घुमाना है, फिर इसे थूककर गर्म पानी से कुल्ला करना है। इससे दांतों की सफाई भी हो जाएगी और दांतों में दर्द की समस्या से भी राहत मिलेगी।

#3 त्वचा के लिए भी है फायदेमंद पीली सरसों का तेल त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन-E और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को निखारने समेत इसे स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना रात को सोने से पहले अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से सरसों का तेल लगाना है और इसे अच्छे से मालिश करनी है, फिर सो जाएं। सुबह उठकर चेहरे को साफ पानी से धो लें।

#4 बालों के विकास में है सहायक बालों की देखभाल के लिए भी पीली सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों को पोषण देने समेत उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। इसके लिए आपको हफ्ते में 2 बार बालों को धोने से पहले पीली सरसों के तेल को हल्का गर्म करके सिर पर लगाना है और इसे अच्छे से मालिश करनी है। अब 2-3 मिनट बाद बालों को माइल्ड शैंपू और पानी से धो लें।