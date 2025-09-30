पपीता के बीजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए है लाभदायक, जानिए इसके फायदे

स्वाद में कड़वे होने के कारण कई लोग पपीता के बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन इनमें कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये बीज फाइबर, खनिज, जरूरी फैट, एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं। इसलिए इन्हें फेंकने की बजाय खाने में शामिल करना चाहिए। आइए आज हम आपको पपीता के बीजों के फायदे बताते हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे।

#1 पाचन को दुरुस्त रखने में है सहायक पपीता के बीजों में मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। ये बीज आंतों में भोजन को कुचलने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती है। इसके साथ ही ये बीज कब्ज, अपच, गैस, सूजन, पेट दर्द और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में भी मदद कर सकते हैं।

#2 लीवर को दे सकते हैं सुरक्षा पपीता के बीजों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट गुण लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद कर सकते हैं और लीवर को सुरक्षित रखने में भी सहायक हो सकते हैं। एक और अध्ययन के मुताबिक, पपीता के बीजों का अर्क लीवर पर जहरीले प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि, अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इन बीजों का सेवन करें।

#3 दांतों के लिए भी हैं फायदेमंद दांतों के लिए भी पपीते के बीज फायदेमंद हो सकते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पपीता के बीजों में सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो दांतों के दर्द और सूजन को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही इनमें फ्लोराइड होता है, जो दांतों को कीड़े लगने से बचा सकता है। हालांकि, दांतों की किसी भी समस्या के लिए पपीते के बीजों पर निर्भर रहना सही नहीं होगा इसलिए डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं।

#4 त्वचा के लिए भी है लाभदायक पपीते के बीजों का सेवन त्वचा के लिए भी लाभदायक हो सकता है। इनमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण त्वचा की सूजन और लालिमा को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बीज कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देकर त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही पपीते के बीजों का सेवन करें।