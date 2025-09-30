56 साल के बॉबी देओल की बॉडी देखकर हैरान हैं लोग, करते हैं ये एक्सरसाइज
क्या है खबर?
सालों तक बॉलीवुड से दूर रहने वाले बॉबी देओल ने 'एनिमल' में दमदार वापसी करके प्रशंसकों को चौका दिया था। अब उन्होंने आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में भी धमाल मचा दिया है। उनके सिक्स पैक एब्स देखकर जवान पुरुष भी प्रेरित हो रहे हैं और उनके जैसा फिट शरीर पाने का सपना देख रहे हैं। बॉबी फिटनेस को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उनके वर्कआउट रूटीन में ये 5 एक्सरसाइज शामिल रहती हैं।
#1
लैट पुल डाउन
बॉबी के वर्कआउट में लैट पुल डाउन मशीन पर की जाने वाली एक्सरसाइज शामिल रहती है। इसे करने से लैटिसिमस डॉर्सी (लैट्स) और पीठ की मांसपेशियां सक्रीय होती हैं। इसके नियमित अभ्यास से पीठ की ताकत बढ़ जाती है और सीना व पीठ चौड़ी हो जाती हैं। इससे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और मुद्रा को सुधारने में मदद मिलती है। साथ ही इससे कंधों और हाथों की ताकत भी बढ़ती है।
#2
बाइसेप कर्ल्स
बाइसेप कर्ल्स ऊपरी शरीर की एक जटिल एक्सरसाइज होती है, जिसमें भार उठाना होता है। इसमें डंबेल को हाथों में लेकर कंधों तक लाना होता है, फिर नीचे ले जाना होता है। इसे करने से हाथों की मांसपेशियां सक्रीय होती हैं, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। बाइसेप कर्ल्स कंधों को मजबूत करने और कोहनी की ताकत को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही इससे ऊपरी शरीर को भी मजबूत बनाया जा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Morning workout: just pure Bobby Deol motivation.. #BobbyDeol— Buntyy bagga (@bagga_buntyy) September 24, 2025
Good Morning Everyone 🔆 pic.twitter.com/vofNxjsQan
#3
चेस्ट प्रेस
चेस्ट प्रेस एक भार प्रशिक्षण एक्सरसाइज होती है, जो छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाती है। इसमें बेंच पर लेटकर या बैठकर वजन उठाया जाता है। इसके दौरान बारबल या डंबल को उठाकर सीने के पास लाना होता है, फिर वापस ऊपर ले जाना होता है। यह एक्सरसाइज मांसपेशियों के संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसे करने से आप बैग उठाने जैसे रोजमर्रा के काम आसानी से कर पाएंगे।
#4
मशीन रो
मशीन रो एक एक्सरसाइज मशीन होती है, जिसकी मदद से पीठ की ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज की जाती हैं। इसमें लेटने के बजाय बैठकर एक्सरसाइज की जाती है। इसके द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज के जरिए बाइसेप्स और फोरआर्म्स की ताकत बढ़ जाती है। साथ ही इससे पीठ, कंधों और हाथों को भी मजबूती मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपकी मुद्रा भी सुधरेगी और जल्दी बॉडी भी बनेगी।
#5
पुश-अप्स
बॉबी अपने वर्कआउट रूटीन में पुश-अप्स को भी शामिल करते हैं, जो सबसे प्रभावी एक्सरसाइज में से एक है। इसका नियमित अभ्यास करना ऊपरी शरीर की ताकत को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। पुश-अप्स करने से छाती, कंधे और बाहों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। साथ ही इससे संपूर्ण शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है। अगर आप रोजाना ये सभी एक्सरसाइज करेंगे तो आप भी बॉबी जैसी बॉडी बनाने में कामयाब हो जाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
Lord Bobby’s dedication to the grind is next level..💪🔥 #BobbyDeol#FitnessGoals pic.twitter.com/n4eZgw1enR— Buntyy bagga (@bagga_buntyy) September 29, 2025