मानसून के दौरान बारिश में टहलना हो सकता है फायदेमंद, जानिए कैसे

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त्वचा के लिए है फायदेमंद

बारिश का पानी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद खनिज त्वचा को निखारते हैं और इसे नमी प्रदान करते हैं। जब आप बारिश में टहलते हैं तो आपकी त्वचा ताजगी भरी लगती है और उसमें चमक आती है। इसके अलावा बारिश का पानी बैक्टीरिया को दूर करने में भी मदद करता है, जिससे त्वचा साफ-सुथरी रहती है। इस प्रकार बारिश में टहलना न केवल मन को शांत करता है बल्कि त्वचा को भी लाभ पहुंचाता है।