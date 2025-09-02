घर पर बनाएं स्वादिष्ट और कुरकुरी मठरी, चाय के साथ खाने के लिए है अच्छा नाश्ता
शाम की चाय के साथ जब तक कोई लजीज नाश्ता न परोसा जाए तब तक मजा नहीं आता। रोज-रोज वही बिस्कुट खाना मन को उबा देता है। ऐसे में अगर आप घर पर कुरकुरी मठरी बना लेंगे तो चाय का स्वाद दोगुना हो जाएगा। इसकी रेसिपी बेहद आसानी होती है, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। आइए इस नाश्ते के बारे में जानते हैं और इसे बनाने के तरीके पर भी नजर डालते हैं।
मठरी
क्या होती है मठरी?
मठरी राजस्थान का लोकप्रिय नाश्ता है, जो अब पूरे देश में प्रचलित हो गया है। यह एक कुरकुरा और खस्ता देसी बिस्कुट होता है, जिसे लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। इसका स्वाद काफी हद तक नमक पारे जैसा होता है और इसमें अजवाइन और जीरा भी डाला जाता है। इसे मैदे से बनाया जाता है और इसमें कुछ मसालों का स्वाद भी शामिल होता है। पंजाब में भी खास तरह की मठरी बनाई जाती है।
सामग्री
मठरी बनाने के लिए लगेगा ये सामान
मठरी बनाने के लिए आपको किसी अनोखी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रसोई में मौजूद आम खाद्य पदार्थों की मदद से यह पकवान बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप मैदा, आधा कप सूजी, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच कसूरी मेथी (कुटी हुई), आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 3 चम्मच घी, स्वादानुसार नमक और 2 कप पानी चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें अन्य मसाले भी मिला सकते हैं।
स्टेप 1
मठरी का आटा गूंधने से शुरू करें रेसिपी
मठरी बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, अजवाइन, सूजी, कसूरी मेथी, काली मिर्च का पाउडर, घी और नमक डालें। सभी सामग्रियों को उंगलियों की मदद से मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंध लें। ध्यान रहे कि मठरी का आटा पराठे या रोटी के आटे से सख्त होना चाहिए। इसे कुछ देर के लिए कॉटन के कपड़े से ढककर रख दें और एक बार फिर गूंध लें।
स्टेप 2
मठरियों को आकार दें और तलें
आटे को छोटे-छोटे भागों में बाटें, जिनसे मठरी तैयार की जाएगी। हर भाग को चकले पर रखें और अपनी हथेली से हल्का-सा दबाएं। इसके बाल बेलन की मदद से उन्हें गोल आकर दें और थोड़ा मोटा ही रहने दें। सभी मठरियों पर कांटे की मदद से छोटे-छोटे छेद बना दें। ऐसा करने से आपकी मठरियां तलते वक्त फूलेंगी नहीं। अब इन्हें गर्म तेल में एक-एक करके तल लें और कढ़ाई से निकालकर नैपकिन पर रखें। इससे उनका तेल निकल जाएगा।