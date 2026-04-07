एक खास तरह का फल है 'लव एपल', जिसे खाने से मिलते हैं कई स्वास्थ्य लाभ

बाजार में एक खास फल मिलता है, जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 'लव एपल' की, जो एक किस्म का टमाटर होता है। इसे कई लोग वैक्स एपल नाम से भी जानते हैं और इसका आकार छोटी-छोटी लाल नाशपाती जैसा होता है। इस फल की मिठास ही इसे खास बना देती है और इसे खाने से कई स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। आइए इसे खान-पान में शामिल करने के फायदे जानते हैं।

#1 पेट के लिए फायदेमंद लव एपल में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद सूजन कम करने वाले और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाचन क्रिया को कई तरह की समस्याओं से बचाए रखने में सहायक हो सकते हैं। यह फल पेट की सेहत के लिए अच्छा होता है और कई तरह की समस्याओं का निवारण करने में भी मदद करता है। अगर आप इसे रोजाना खाएंगे तो आपको कब्ज आदि नहीं होगा

#2 दिल को स्वस्थ रखने में है सहायक लव एपल में कई ऐसे तत्व होते हैं, जो एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करके दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। ये गुण खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके खून के प्रवाह में सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ये शरीर में तनाव और सूजन के कारण होने वाले दिल के रोग के खतरे को भी कम कर सकते हैं। इसे डाइट का हिस्सा बनाने से खराब कोलेस्ट्रॉल भी कम होना शुरू हो जाता है।

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#3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मददगार लव एपल में विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। विटामिन-C शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ ही सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाए रखने में सहायक हो सकते हैं। इसे खाने से आप सर्दी-जुखाम जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे।

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