सर्दियों में जरूर खाएं मूली, मिलेंगे ये 5 स्वास्थ्य लाभ

सर्दियों में बाजार में हरी और सफेद रंग की मूली आसानी से मिल जाती है। आमतौर पर सलाद या सब्जी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि मूली कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है और यह कई गुणों से समृद्ध होती है। इसलिए सर्दियों में इसे खाने में शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि मूली खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

#1 पाचन क्रिया को सही रखने में है सहायक मूली में रेशे की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को सही रखने में अहम भूमिका निभाती है। रेशे की मदद से मल त्याग करना आसान हो जाता है और इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इसके अलावा मूली के गुण पेट की सूजन से भी बचाए रखने में मदद कर सकते हैं।

#2 सर्दी-खांसी से राहत दिलाने में है कारगर सर्दियों में अक्सर सर्दी-खांसी की समस्या हो जाती है और इससे राहत दिलाने में भी मूली मदद कर सकती है। दरअसल, इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो सर्दी और खांसी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद गुण गले में खराश और जलन को भी कम कर सकते हैं। मूली का रस पीएं या इसे सलाद में डालकर खाएं।

#3 शरीर की ताकत बढ़ाने में है सहायक मूली में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व शरीर के बचाव तंत्र को कई समस्याओं से लड़ने में सक्षम बना सकते हैं। इससे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इसे डाइट का हिस्सा बनाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की सलाह के बाद इसका सेवन करें।

#4 दिल के लिए हो सकती है फायदेमंद मूली में कई पोषक तत्व होते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद तत्व खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मूली में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।