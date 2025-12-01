सर्दियों के दौरान नियमित रूप से खाएं क्रैनबेरी, मिलेंगे स्वास्थ्य से जुड़े ये फायदे

क्रैनबेरी एक ऐसी बेरी है, जो ठंडे मौसम में ही उपलब्ध होती है। यह स्वाद में खट्टी-मीठी होती है और इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि सर्दियों के दौरान इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में क्रैनबेरी का सेवन करने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।

#1 रोग प्रतिरोधक क्षमता को मिलेगी मजबूती सर्दियों के दौरान जुकाम और खांसी की समस्या होने का खतरा रहता है और इससे बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना जरूरी है। क्रैनबेरी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और विटामिन-C रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह शरीर में हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती दे सकती है।

#2 पाचन क्रिया के लिए है लाभदायक सर्दियों के दौरान पाचन क्रिया पर भी काफी दबाव पड़ता है क्योंकि इस मौसम में भारी और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ जाता है। ऐसे में पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए क्रैनबेरी का सेवन किया जा सकता है। इसमें कई तरह के एंटी-ऑक्सीडेंट के साथ-साथ फाइबर भी मौजूद होता है, जो पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

#3 ब्लड प्रेशर को कर सकती है नियंत्रित ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी क्रैनबेरी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। एक शोध के मुताबिक, रोजाना क्रैनबेरी के रस का सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। लाभ के लिए रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास क्रैनबेरी का रस पिएं।

#4 हृदय के लिए है फायदेमंद सर्दियों के दौरान नियमित रूप से क्रैनबेरी का सेवन करने से दिल को स्वस्थ रखने में काफी मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ये एंटी-ऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को कम करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में भी सहायक हो सकते हैं।