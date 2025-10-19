LOADING...
एक गिलास पानी में करी पत्ते और नींबू मिलाकर करें सेवन, आपको मिल जाएंगे ये फायदे

लेखन सयाली
Oct 19, 2025
06:20 pm
क्या है खबर?

त्योहारों पर ज्यादा खाने के बाद पेट खराब हो जाता है और भरा-भरा लगता रहता है। ऐसे में शरीर को डिटॉक्स करके आपको राहत मिल सकती है। इसके लिए अपनी डाइट में नींबू और करी पत्ते से बना डिटॉक्स वाटर शामिल करें। इसके शक्तिशाली गुण सूजन को कम करेंगे, ताजगी देंगे और त्वचा को भी कई लाभ पहुचाएंगे। आइए इसे रोजाना पीने से मिलने वाले मुख्य स्वास्थ्य लाभों पर नजर डालते हैं।

शरीर होता है डिटॉक्स

अगर आप सुबह खाली पेट इस पेय का सेवन करेंगे तो आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। कई अध्ययनों में यह बात साबित हो चुकी है कि नींबू शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही इसके सेवन से लिवर को भी समर्थन मिलता है। वहीं, करी पत्ते चयापचय को मजबूत करके मल त्याग को बढ़ाते हैं और पाचन को भी दुरुस्त करते हैं। इन दोनों का संयोजन एक तरह से पेट की सफाई कर देगा।

त्वचा में आता है निखार

इस पेय को खान-पान का हिस्सा बनाने से त्वचा की देखभाल में भी मदद मिल सकती है। इसे पीने से त्वचा में प्राकृतिक निखार आ जाएगा और दाग-धब्बे भी हल्के हो जाएंगे। ऐसा नींबू में मौजूद विटामिन-C की वजह से होता है, जो त्वचा की चमक को बढ़ाता है। इसमें पाए जाने वाला सिट्रिक एसिड मृत त्वचा को साफ करता है। करी पत्तों में दाग-धब्बों को हल्का करने और असमान रंगत को ठीक करने की क्षमता होती है।

मिलते हैं कई एंटीऑक्सीडेंट

नींबू में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यह विटामिन-C, फ्लेवोनोइड्स, पॉलीफेनोल्स और लिमोनोइड्स से समृद्ध होता है। ये मुक्त कणों को निष्क्रिय करके कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसी तरह करी पत्तों में टैनिन, कार्बाजोल एल्कलॉइड और फेनोलिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। साथ ही ये विटामिन-A, C और E से भरपूर होते हैं।

सूजन होती है कम

अगर दिवाली पर तला-भुना खाने के बाद आपका पेट सूज जाए तो भी इस पेय का सेवन करें। इसमें शामिल होने वाली दोनों सामग्रियों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। इनकी मदद से चेहरे पर आने वाली सूजन भी कम हो जाती है। इसे पीने से हाइड्रेशन बढ़ता है और पाचन दुरुस्त हो जाता है। इसके चलते यह समय के साथ पेट की सूजन को कम कर देता है और दर्द से भी राहत दिलाता है।