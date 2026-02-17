चेक गणराज्य की राजधानी प्राग जाने वाले हैं? इस तरह प्लान करें 7 दिन की ट्रिप

चेक गणराज्य की राजधानी प्राग एक खूबसूरत शहर है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों, सुंदर पुलों और सांस्कृतिक माहौल के लिए जाना जाता है। यहां की वास्तुकला, संग्रहालय और संगीत समारोह इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। प्राग का पुराना शहर, प्राग का प्रसिद्ध पुल और प्राग का किला जैसे स्थल देखने लायक हैं। आप इस शहर की 7 दिन की यात्रा की प्लानिंग इस तरह कर सकते हैं।

दिन 1 प्राग का पुराना शहर और प्राग का पुल देखें प्राग का पुराना शहर एक ऐतिहासिक जगह है, जहां आप पुराने समय की इमारतें देख सकते हैं। यहां की गलियों में घूमते हुए आपको प्राग का प्रसिद्ध घड़ी टॉवर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राग के पुल पर जाएं, जो वल्टावा नदी पर बना है। यह पुल अपने सुंदर डिजाइन और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां की शामें बहुत खूबसूरत होती हैं और आप नदी किनारे टहल सकते हैं।

दिन 2 प्राग किले का रुख करें प्राग का किला एक बड़ा किला है, जहां आप अलग-अलग प्रकार के संग्रहालय देख सकते हैं। यहां की इमारतें बहुत सुंदर हैं और आपको पुराने समय की झलक दिखा सकती हैं। किले के अंदर स्थित सेंट विटस कैथेड्रल भी देखने लायक जगह है, जहां आप ऊंचे टॉवर से पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा यहां के बगीचे भी बहुत खूबसूरत हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं।

दिन 3 वल्टावा नदी में नौका विहार करें वल्टावा नदी प्राग की सबसे बड़ी नदी है, जिसमें नौका विहार करना एक अनोखा अनुभव है। इस यात्रा के दौरान आप शहर की कई प्रमुख इमारतों को पानी से देख सकते हैं। नौका विहार के दौरान आपको प्राग के कई प्रमुख स्थलों को देखने का मौका मिलेगा, जिनमें प्राग का पुराना शहर और प्राग का किला आदि शामिल होंगे। यह अनुभव आपको शहर की सुंदरता को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करेगा।

दिन 4 जिंडीस्का स्की ढलान पर स्कीइंग करें अगर आप सर्दियों में प्राग जा रहे हैं तो जिंडीस्का स्की ढलान पर स्कीइंग जरूर करें। यह जगह स्की प्रेमियों के लिए आदर्श है, क्योंकि यहां सभी स्तरों के लिए ट्रैक उपलब्ध हैं। यहां की सुविधाएं और खूबसूरत दृश्य आपकी स्कीइंग यात्रा को और भी खास बना देंगे। इसके अलावा यहां का माहौल और स्थानीय लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो आपकी मदद जरूर करेंगे और आपके अनुभव को और भी यादगार बना देंगे।