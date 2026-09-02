भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने से जुड़ी टिप्स

भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 02:33 pm Sep 02, 202602:33 pm

क्या है खबर?

इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा और इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अगर आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। चलिए फिर इन बातों के बारे में जानते हैं।