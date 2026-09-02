भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 4 सितंबर को मनाया जाएगा और इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में जन्माष्टमी के लिए मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अगर आप भी जन्माष्टमी के अवसर पर किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। चलिए फिर इन बातों के बारे में जानते हैं।
#1
ज्यादा भीड़ वाले समय पर न करें दर्शन
मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ऐसे में अगर आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो भीड़-भाड़ वाले समय पर मंदिर में दर्शन करने से बचें।
बेहतर होगा कि आप सुबह जल्दी या फिर दोपहर के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं।
इस समय मंदिर में भीड़ कम होती है और आप आसानी से भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
#2
भीड़-भाड़ वाले मंदिर में पहनें आरामदायक कपड़े
अगर आप किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं तो वहां पर आरामदायक कपड़े पहनकर जाएं।
इसके लिए सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये गर्मी को सहन करने में मदद कर सकते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं।
इसके अलावा ये पसीने को सोखने में भी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो सूती कपड़े के साथ चप्पलें भी पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के जूते न पहनें।
#3
अपने साथ रखें पानी की बोतल
किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में जाने से पहले अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। इससे आप शरीर में पानी की कमी से बच सकते हैं और पूरे दिन ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं।
अगर आप किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो हर 20 से 30 मिनट में पानी जरूर पिएं।
अगर आपके पास पानी की बोतल नहीं है तो आप मंदिर में पानी की दुकान पर जाकर भी पानी पी सकते हैं।
#4
अपने साथ एक छोटा हैंड सैनिटाइजर रखें
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भीड़-भाड़ वाले मंदिर में जाने से पहले हाथों को साफ रखना जरूरी है क्योंकि वहां पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए अपने साथ एक छोटा हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें और जब भी आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं तो अपने हाथों को साफ करें।
इसके अलावा खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोएं।
#5
बच्चों और बुजुर्गों का रखें ध्यान
अगर आपके परिवार में बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं तो उनके साथ भीड़-भाड़ वाले मंदिर में जाने से बचें या फिर उन्हें कहीं दूर बैठाकर रखें।
दरअसल, जन्माष्टमी के मौके पर भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में बच्चों और बुजुर्गों के साथ रहना खतरनाक हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने बच्चों और बुजुर्गों को भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में न ले जाएं और घर पर ही त्योहार मनाएं।