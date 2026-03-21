दक्षिण कोरिया के इन पारंपरिक गांवों का करें रुख, यहां की संस्कृति समझने में मिलेगी मदद

दक्षिण कोरिया अपनी पारंपरिक संस्कृति और आधुनिकता के अनोखे मेल के लिए जाना जाता है। यहां के पारंपरिक गांवों में जाकर आप कोरियाई जीवनशैली, लोगों की आदतों और रीति-रिवाजों को करीब से देख सकते हैं। इन गांवों में घूमना न केवल आनंददायक होता है, बल्कि ज्ञानवर्धक भी होता है। आइए आज हम आपको दक्षिण कोरिया के कुछ ऐसे पारंपरिक गांवों के बारे में बताते हैं, जिनका रुख करके आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी।

#1 बुकेनोन गांव बुकेनोन गांव दक्षिण कोरिया के ग्योंगजु शहर में स्थित है। यह गांव अपने खूबसूरत दृश्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहां आप पारंपरिक कोरियाई घरों को देख सकते हैं, जो मिट्टी और लकड़ी से बने होते हैं। इस गांव में घूमते हुए आप कोरिया की पुरानी संस्कृति और जीवनशैली को महसूस कर सकते हैं। यहां का हर कोना आपको इतिहास के पन्नों में ले जाता है , जो शानदार अनुभव होता है।

#2 हाजु गांव हाजु गांव दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर स्थित एक सुंदर स्थान है। यह गांव अपने पारंपरिक पत्थर के घरों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा में 'टोंगबंग' कहा जाता है। यहां आकर आप कोरिया की ग्रामीण संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। हाजु गांव में घूमते हुए आप स्थानीय हस्तशिल्प और खाने-पीने की चीजों का आनंद ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

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#3 एंडोंग हानोक गांव एंडोंग हानोक गांव दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक-डो प्रांत में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह गांव अपने सुंदर पारंपरिक कोरियाई घरों के लिए जाना जाता है, जो मिट्टी और लकड़ी से बने होते हैं। एंडोंग हानोक गांव में घूमते हुए आप कोरिया की पुरानी संस्कृति और जीवनशैली को महसूस कर सकते हैं। यहां के लोग भी काफी मिलनसार होते हैं, जो आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। स्थानीय भोजन चखना भी एक शानदार अनुभव होगा।

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