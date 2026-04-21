शांतिपूर्ण और आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए जाएं इन जगहों का रुख

जहां एक ओर कई लोग अपनी छुट्टियों को मौज-मस्ती और सैर-सपाटे में बिताना पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें शांति और सुकून पसंद है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आपके लिए कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और माहौल आपको तरोताजा कर सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप सुकून भरी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।

#1 कासोल (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश में स्थित कासोल एक छोटा-सा गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यह जगह ब्यास नदी के किनारे बसी हुई है और यहां आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और नदी के खेलों का मजा ले सकते हैं। यहां का ठंडा मौसम और हरी-भरी पहाड़ियां आपको सुकून का अनुभव कराएंगी। कासोल में आप पार्वती घाटी, मणिकरण साहिब और खीरगंगा जैसे स्थानों का भी आनंद उठा सकते हैं।

#2 माउंट आबू (राजस्थान) राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र पहाड़ी स्थान है, जो गर्मियों के दौरान यहां आने वाले पर्यटकों को ठंडक का अहसास कराता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां से अरावली पर्वत श्रृंखला और नक्की झील के खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा माउंट आबू में अचलेश्वर महादेव मंदिर, टोड रॉक और गुरु शिखर जैसी जगहें भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

Advertisement

#3 मुन्नार (केरल) केरल में स्थित मुन्नार एक खूबसूरत पहाड़ी स्थान है, जो अपनी चाय बागानों के लिए मशहूर है। यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको सुकून देती है। मुन्नार में आप चाय बागानों का दौरा कर सकते हैं, जहां आपको ताजगी भरी हवा मिलेगी। इसके अलावा यहां की झीलें, झरने और पहाड़ियां भी देखने लायक हैं। मुन्नार में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, जिससे आपको पहाड़ियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा।

Advertisement