सिंगापुर के इन 5 खाद्य बाजारों का करें रुख, मिलेगा स्थानीय व्यंजनों का स्वाद

सिंगापुर एक खूबसूरत देश है, जो अपनी साफ-सफाई और आधुनिकता के लिए जाना जाता है। यहां का खान-पान भी बहुत खास है। सिंगापुर में आपको हर तरह के खाने के विकल्प मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्थानीय व्यंजनों का असली स्वाद लेना चाहते हैं तो खाद्य बाजारों का रुख करें। यहां आपको ताजगी भरी सब्जियां, फल, मसाले और कई तरह के स्नैक मिलेंगे। आइए सिंगापुर के 5 मशहूर खाद्य बाजारों के बारे में जानते हैं।

#1 मैक्सवेल फूड सेंटर मैक्सवेल फूड सेंटर एक प्रसिद्ध खाद्य बाजार है, जहां आप सिंगापुर के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इस बाजार में साफ-सुथरी खाने की दुकानें हैं और यहां की रोटी प्राटा, राइस और हाय नूडल्स बहुत प्रसिद्ध हैं। यहां खाने की कीमतें भी बहुत ही कम हैं, जिससे यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय जगह बन गई है। यहां का माहौल भी बहुत ही जीवंत और रंगीन है, जो आपकी यात्रा को यादगार बना देगा।

#2 लाउ पसर रेस्टोरेंट लाउ पसर रेस्टोरेंट भी सिंगापुर का एक मशहूर खाद्य बाजार है, जहां आपको मलय, चीनी, भारतीय और अरबियन खाने के विकल्प मिलेंगे। यह रेस्टोरेंट अपनी सफाई के लिए जाना जाता है और यहां का हर स्टॉल अलग-अलग व्यंजनों की विशेषता प्रदान करता है। यहां की नूडल्स, चावल की प्लेट और सूप बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसके अलावा यहां का माहौल भी बहुत ही आरामदायक और दोस्ताना है, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।

Advertisement

#3 चांगी विलेज फूड सेंटर चांगी विलेज फूड सेंटर समुद्र तट के करीब स्थित होने के कारण पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय जगहों में से एक है। यहां आपको ताजगी भरे खाद्य पदार्थों सहित कई तरह के स्नैक्स मिल सकते हैं। इस बाजार में खाने की दुकानें साफ-सुथरी हैं और यहां का हर स्टॉल अलग-अलग व्यंजनों की विशेषता प्रदान करता है। यहां के नूडल्स, चावल की प्लेट और सूप बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आपको एक बार यहां का खाना जरूर चखना चाहिए।

Advertisement

#4 टीओन बर्न रोड लंच मार्केट टीओन बर्न रोड लंच मार्केट अपने स्ट्रीट फूड विकल्पों के लिए जाना जाता है। यहां आपको कई तरह के स्ट्रीट फूड जैसे कि सूप, नूडल्स, चावल आदि मिलते हैं। इस बाजार में खाने की दुकानें साफ-सुथरी हैं और यहां का हर स्टॉल अलग-अलग व्यंजनों की विशेषता प्रदान करता है। यहां की नूडल्स, चावल की प्लेट और सूप बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसके अलावा यहां का माहौल भी बहुत ही आरामदायक और दोस्ताना है।