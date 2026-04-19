स्पेन: ऐतिहासिक मलागा की इन 5 आकर्षक गलियों का करें रुख, यात्रा पड़ेगी सस्ती

स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में स्थित मलागा एक पुराना शहर है। यह शहर अपनी खूबसूरत गलियों के लिए जाना जाता है, जहां आप इतिहास और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। यहां की गलियां आपको पुराने समय की याद दिलाती हैं और हर गली में एक अलग कहानी छिपी होती है। इस लेख में हम आपको मलागा की कुछ सबसे आकर्षक गलियों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम बजट में भी घूम सकते हैं।

#1 काल्ले लारियोस काल्ले लारियोस मलागा की सबसे प्रमुख और व्यस्त गली है। यहां पर आपको कई दुकानें, कैफे और खाने की जगहें मिलेंगी, जो बहुत जीवंत हैं। यह गली खासतौर पर क्रिसमस के समय बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि इसे रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। यहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। इस गली में घूमते हुए आपको स्पेनिश संस्कृति का असली मजा आएगा।

#2 प्लाजा दे ला मर्सेड प्लाजा दे ला मर्सेड मलागा का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान है, जहां पर लोग अपनी दिनचर्या के हिसाब से समय बिताते हैं। यहां पर आपको कई पुरानी इमारतें देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ 19वीं सदी की हैं। इस प्लाजा में स्थित पिकासो संग्रहालय भी देखने लायक है, जहां पर पाब्लो पिकासो की कई कलाकृतियां मौजूद हैं। यहां पर आप स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं और स्पेनिश संस्कृति को करीब से जान सकते हैं।

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#3 काल्ले ग्रानादा काल्ले ग्रानादा मलागा की एक छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत गली है। यहां पर आपको कई छोटे-छोटे कैफे और खाने की जगहें मिलेंगी, जहां पर आप स्पेनिश खाने का स्वाद ले सकते हैं। इस गली में घूमते हुए आपको स्पेनिश संस्कृति का असली मजा आएगा। यहां पर आप स्थानीय लोगों से बातचीत कर सकते हैं और उनके जीवनशैली को करीब से जान सकते हैं। इस गली में बिताया गया समय आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देगा।

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#4 काल्ले अल्काजाबिला काल्ले अल्काजाबिला मलागा का एक प्रमुख आकर्षण स्थल भी माना जाता है। यहां पर स्थित अल्काजाबा किला देखने लायक जगह है, जो कि 11वीं सदी में बना था। इस किले से पूरे शहर का नजारा बहुत सुंदर दिखता है। इसके अलावा इस गली में स्थित रोमनो थियेटर भी देखने लायक जगह है, जो कि 11वीं सदी ईसा पूर्व का बना हुआ है। यहां पर बिताया गया समय आपके यात्रा अनुभव को और भी खास बना देगा।