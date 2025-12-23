ध्यान लगाने में होती है कठिनाई? रोजाना करें ये 5 जापानी श्वास एक्सरसाइज
आज के समय में ज्यादातर लोगों को चीजों पर ध्यान लगाने में कठिनाई होती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया, जो ध्यान को भटकाए रहता है। ऐसे में जापानी श्वास एक्सरसाइज करना मददगार साबित हो सकता है। इन्हें 'कोक्यूहो' कहा जाता है, जो माइंडफुलनेस और मार्शल आर्ट्स पर आधारित होती हैं। इनके जरिए तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है और दिमाग एक ही जगह पर केंद्रित रहता है।
हारा श्वास एक्सरसाइज
'हारा' पेट के निचले हिस्से को कहते हैं, जिसपर ध्यान केंद्रित करने पर गहरी स्थिरता मिलती है। इसके लिए सेजा मुद्रा में बैठ जाएं यानि पैरों को मोड़ लें और उनके सहारे नीचे बैठ जाएं। अब अपना ध्यान हारा यानि नाभि से लगभग 2 इंच नीचे केंद्रित करें। नाक से धीरे-धीरे सांस अंदर लें, ताकि ऐसा लगे कि हवा जमा हो रही है और हारा को फैला रही है। अब मुंह से धीरे-धीरे सांस छोड़ें और 'श्श्श' की आवाज़ करें।
इचिगो कोक्यू
इचिगो कोक्यू कैलिग्राफी और मार्शल आर्ट में इस्तेमाल की जाने वाली एक्सरसाइज है। इससे किसी एक काम के लिए तुरंत फोकस मिल जाता है। इसके लिए सीधे बैठ जाएं और धीरे-धीरे गहरी और पूरी सांस लें। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके पेट से लेकर सीने तक हवा भरी है। अब एक बार लंबी, धीमी और नियंत्रित सांस बाहर छोड़ें। इस एक्सरसाइज को केवल 3 बार ही करें, ताकि ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो।
मिकोशी कोक्यू
मिकोशी कोक्यू एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो एकाग्रता और फोकस को बेहतर बनाने के लिए कल्पना का इस्तेमाल करती है। इसके लिए सीधे बैठ जाएं और एक ही चीज को देखते हुए उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी नजर हटाए बिना धीरे-धीरे सांस अंदर करें और उसे कुछ देर बाद बाहर छोड़ें। इसे करने से आपको अपने मन को शांत करने में मदद मिलेगी और स्पष्टता भी हासिल होगी।
नेन्शिन कोक्यू
नेन्शिन कोक्यू का मतलब होता है 'फोकस्ड माइंड ब्रीथिंग' या 'माइंड-हार्ट ब्रीथिंग'। यह तकनीक खास तौर से कराटे और रेकी जैसी मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। इसकी मदद से दिमाग में चलने वाले हजारों ख्याल दूर हो जाते हैं और एक ही चीज पर फोकस करना आसान हो जाता है। इसके लिए अपनी नाक से धीरे-धीरे लंबी सांस लें। अब 3 गिनने तक सांस को रोककर रखें, फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ें।
क्यूजो कोक्यू
क्यूजो कोक्यू 9 चरण वाली एक्सरसाइज है, जो तिब्बती और बौद्ध संस्कृति से उत्पन्न हुई है। इसके लिए सीधे बैठ जाएं और बाईं नाक को अंगूठे से बंद कर लें। दाहिनी नाक से सांस अंदर लें और उसी से धीरे-धीरे सांस छोड़ें। अब दाहिनी नाक को बंद करें और यही चीज बाईं नाक से दोहराएं। इसके बाद दोनों नाकों को खुला रखें और उनसे लंबी सांस लेकर धीरे-धीरे उसे छोड़ें। सभी एक्सरसाइज को 3 बार दोहराएं।